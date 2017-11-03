Бишкек, 3 ноября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выделил деньги на благоустройство монумента Дружбы народов в Бишкеке, сообщает 3 ноября пресс-служба киргизского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

«Из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 3,111 млн сомов (2,614 млн рублей — прим. ИА REGNUM ) для оказания финансовой поддержки мэрии города Бишкек на благоустройство монумента Дружбы народов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что монумент расположен на площади Ала-Тоо в Бишкеке и символизирует дружбу народов Киргизии и России. Кроме того, будет благоустроена территория сквера на проспекте Чуй.

Напомним, площадь Ала-Тоо является центральной площадью столицы Киргизии. По ее периметру расположены памятник Дружбы народов, Государственный исторический музей, Дубовый парк с музеем скульптур, а также старейшее здание города — Никольская церковь.

Напомним, в ноябре 2016 года молодежное крыло «Партии коммунистов» Киргизии предложило установить в Бишкеке памятник Иосифу Сталину. По их словам, он заслуживает большего внимания со стороны жителей, поскольку является частью истории Киргизии.