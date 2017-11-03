Пекин, 3 ноября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Засекреченный кроссовер Сhery Cowin X7 был замечен во время дорожных испытаний в Китае. Вместительный семиместный кроссовер будет официально представлен публике в начале 2018 года, старт продаж новинки намечен на март.

Carnewschina.com Сhery Cowin X7

Новый Сhery Cowin X7 построен на базе популярного в КНР Chery Tiggo 7. В продажу новинка поступит с единственной версией двигателя — 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 190 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

В зависимости от комплектации Сhery Cowin X7 будет оснащен 5-ступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой переключения передач. Главной отличительной чертой новинки станет огромный 12-дюймовый сенсорный дисплей, с помощью которого будет осуществляться управление системой мультимедиа и бортовым компьютером.

Официальная стоимость Сhery Cowin X7 пока неизвестна, однако, как утверждают эксперты, в базовой комплектации автомобиль обойдется покупателю не менее чем в 120 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, японский автоконцерн Mazda представил обновленную модель седана Mazda 6 для китайского рынка.