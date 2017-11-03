Москва, 3 ноября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, на пленарном заседании форума активных граждан «Сообщество» в ЦВК «Экспоцентр» в Москве выступил президент РФ Владимир Путин. Мероприятие проводит Общественная палата РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Форум в Москве — заключительный в 2017 году. Ранее серия подобных форумов прошла во всех федеральных округах России.

Цель форума — выявление состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, а также вопросы поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности населения.

Участниками форума в 2017 году стали более 3500 человек — представители органов власти, бизнеса, общественности из разных регионов России.

Президент РФ перед началом форума встретился с участниками выставки успешных социальных проектов, которая открылась на территории «Экспоцентра».

Авторы и участники ряда социально значимых проектов рассказали главе государства о своих идеях и путях их реализации.

Напомним, форумы активных граждан «Сообщество» проводятся с 2015 года.

Итоговый форум «Сообщество», организованный ОП РФ, в 2017 году проходит в Москве 2—3 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, которые были озвучены 2 ноября в рамках форума «Сообщество», в России зарегистрировано 224 тысячи НКО. Две трети из них социально ориентированные, и на их поддержку из бюджета в 2017 году власть выделила более 7 млрд рублей.

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