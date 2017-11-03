Ярославль, 3 ноября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев обвинил региональные власти в игнорировании инвестора, который хотел вложить в строительство завода по переработке отходов НПЗ 11 млрд рублей. Об этом депутат рассказал на своей странице в Facebook и в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль». По словам депутата, к нему обратился инвестор, попросив помочь наладить контакт с региональными властями, чтобы не было административных препонов. В частности, планировалось, что новый завод сможет утилизировать отходы в прудах-отстойниках НПЗ им. Менделеева в поселке Константиновский.

Деньги

«Правительству региона поступило предложение по строительству на территории области предприятия, перерабатывающего отходы нефтепереработки. Компания готова инвестировать в проект около 11 млрд руб. Но в правительстве никак не отреагировали на это предложение. Это вдвойне удивительно, если вспомнить проблемы с нефтеотстойниками Менделеевского НПЗ под Тутаевом. Появление завода по переработке отходов нефтепереработки значительно улучшило бы экологическую ситуацию в регионе. Да и напряженность в вопросе занятости населения несколько снизилась бы», — написал на своей странице в соцсети депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

По словам депутата, в ходе личной встречи председатель правительства области Дмитрий Степаненко поручил работу с потенциальным инвестором двум своим заместителем — Максиму Авдееву и Роману Колесову. Однако чиновники якобы не пожелали встречаться с инвестором под различными предлогами. В эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Сергей Балабаев предположил, что у чиновников «нет личной заинтересованности».

В правительстве региона обвинения депутата отвергают. Там говорят, что инвестор был «недобросовестным», поэтому работу с ним и не начали.

«Экспертная рабочая группа, созданная при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования, рассматривает все поступающие проекты, направленные на решение проблемы утилизации кислогудронных прудов завода им. Менделеева, с учетом не только экономической составляющей, но и экологической безопасности. Помимо этого на стадии рассмотрения проектов учитывается такой фактор как добросовестность и благонадежность организаций, заявляющих свои проекты. В данном случае, в поступившем в правительство Ярославской области обращении, указана компания, руководитель которой возглавляет еще одну коммерческую структуру, в отношении которой в данный момент проводятся следственные действия в связи с нарушением законодательства в области обращения с отходами. Правительство области готово сотрудничать со всеми контрагентами в направлении утилизации кислогудронных прудов, но в рамках правового поля. И в первую очередь, с учётом соблюдениям норм экологической безопасности», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Сергей Балабаев был удивлен таким ответом. По его словам инвестор — английская компания «Global Project Capital Ltd», и ни о каких уголовных делах, связанных с ней, ему неизвестно. По словам депутата, из-за позиции ярославских властей инвестор планирует уйти в другой регион.