Ярославль, 3 ноября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси планируют брать 1000 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом говорит проект соответствующего постановления регионального правительства. Разработан он, как следует из пояснительной записки, «в связи с необходимостью выполнения плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ярославской области на 2017−2019 годы».

Согласно постановлению областного правительства от 2011 года, выдача разрешения и его дубликата проводилась на безвозмездной основе. Теперь же, в целях повышения ответственности за получение разрешения у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть таксистов, покрытия издержек на оказание услуги и поступления дополнительных налоговых доходов в бюджет Ярославской области принято решение с 1 января 2018 сделать выдачу разрешений и дубликатов платной: 1 000 рублей и 400 рублей соответственно. Действовать разрешение будет пять лет, платить придется с каждой машины отдельно.

При определении платы департамент транспорта Ярославской области изучил опыт соседних регионов. Например, в Вологодской области выдача разрешения стоит 1000 рублей, во Владимирской — 2000 рублей, в Костромской — 1500 рублей, в Тверской — 500 рублей, и в Ивановской — 265 рублей.

«Считаем установление стоимости в размере 1 000 рублей за получение разрешения и 40% стоимости за выдачу дубликата в Ярославской области даст положительный эффект упорядочивания рынка по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ярославской области и повысит качество оказания услуги перевозчиком» — сказано в пояснительной записке к постановлению.