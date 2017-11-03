Киев, 3 ноября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины должны быть готовы «в любой момент» вернуться на линию разграничения в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в воинскую часть в Киевской области. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Mil.gov.ua Украинская самоходная артиллерия

«Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.