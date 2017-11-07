Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 7 ноября, открылась выставка живописи Гавриила Лубнина «Пух и Прах». На экспозиции представлены работы разных лет, которые ранее никогда не выставлялись. Выставка продлится до 25 ноября.

Арт-центр «Борей» Работа Гавриила Лубинина

Изначально художник хотел назвать свою экспозицию лаконично и непритязательно — «Натюрморты», объяснив такое название тем, что он хватает первые попавшиеся на глаза предметы, когда к нему приходит вдохновение творить. Затем в процессе работы подключается воображение, благодаря которому на картине появляются дополнительные объекты.

Поскольку натюрморт подразумевает мертвую натуру, появилось новое и уже окончательное название выставки, которое передает дух творчества Лубнина — «Пух и Прах».

Гавриил Лубнин — петербургский художник, поэт и музыкант. Родился 14 апреля 1969 года в семье художников. Лубнин участвовал во многих художественных выставках. Большой популярностью пользуются его произведения лубочного сюрреализма, которые сам автор определяет как «психоделические картикатуры».

Арт-центр «Борей» Работа Гавриила Лубинина

Кроме того, автор создал восемь книг стихов и иллюстраций: «Мужик собаку растил, вырастил и… отпустил», «Глаз да глаз», «Свинец и Вата», «Алкожало», «Кровельщик», «Миша и Миша», «Азбука» и «Плавунец».

В музыкальной сфере Лубнин известен в качестве автора песен и художника групп «Н.О.М.», АукцЫон и Чирвонцы. Он также выпустил три музыкальных альбома «Вода», «Пьянство бритва» и «Бадяга Spongilla».