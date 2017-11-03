Москва, 3 ноября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Доступ к мессенджеру WhatsApp, в работе которого 3 ноября наблюдался сбой во всем мире, частично восстановлен. Об этом сообщается на портале Downdetector.

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В данный момент проблемы с получением сообщений и их отправкой, а также с соединением устранены не полностью. Некоторые пользователи еще жалуются на неполадки. В России по состоянию на 14:00 по московскому времени программа работает.

Причины неполадок в работе WhatsApp пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября пользователи мессенджера WhatsApp во всем мире стали жаловаться на сбои в его работе. В частности, наибольшее количество сбоев было зафиксировано в странах Западной Европы, Малайзии и в России (в Москве). Данные о сбоях также поступали из ЮАР, стран Северной и Южной Америки.

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