Москва, 3 ноября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Ко Дню народного единства в Москве подготовлена обширная программа празднования: шествия, концерты, бесплатные экскурсии — те, кто не уезжает на выходные из города, найдут, чем заняться в праздничной столице с 4 по 6 ноября. Откроет День народного единства праздничное шествие и митинг-концерт, в 10 утра 4 ноября он стартует возле станций «Тверская» и «Маяковская», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня народного единства

Концертные программы 4 ноября пройдут на территории спорткомплекса «Лужники», где пройдёт фестиваль кухонь народов России и состоятся спортивные состязания. Центральным событием праздника станет концерт «Россия объединяет». Среди выступающих артистов — Филипп Киркоров, группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Денис Майданов и многие другие.

Ещё один концерт, посвященный празднику, пройдет 4 ноября в 18:00 на сцене Малого театра. Для гостей будет играть театральный оркестр во главе с дирижёром Александром Мещеряковым. Патриотичные песни и романсы прозвучат в исполнении народных и заслуженных артистов России: Элины Быстрицкой, Светланы Амановой, Ольги Пашковой, Елены Харитоновой.

В рамках празднования «Дня народного единства» в столице проведут 16 бесплатных экскурсий. Гостей ждут игры, национальные блюда, выступления фолк-коллективов и многое другое. Экскурсии будут посвящены истории возникновения праздника Дня народного единства, архитектуре города Москвы, биографиям великих русских писателей.

В частности, истории Дня народного единства посвятят экскурсию «Смутное время на карте Москвы». Участники узнают, с чего началось Смутное время, кто такой Гермоген и почему одноимённый памятник установлен в Александровском саду. На прогулке «Силуэт Остоженки» можно познакомиться с узорами особняков модерна, фундаментальными колоннами классицизма, балюстрадами домов начала XIX века и услышать звон колоколов старейшего в Москве женского монастыря. Продолжительность экскурсий — полтора-два часа.

Также три дня подряд на четырёх фестивальных площадках в центре Москвы гости смогут попробовать угощения и посмотреть товары со всей России.

На Манежной площади представлены экспонаты со всех уголков России. Здесь уличные артисты встретят гостей в национальных костюмах и познакомят с особенностями традиционных забав Краснодарского края, Крыма, Карелии и других областей. На площади Революции жители и гости столицы смогут увидеть народные промыслы из центрального региона России. Посетителей ждут хохломская роспись, вологодское кружево, дымковская игрушка. Площадка фестиваля на Тверской площади посвящена народам Сибири и Дальнего Востока, там пройдут мастер-классы по удивительным ремёслам этих регионов. Новый Арбат представит достижения юго-западной части России. Здесь откроется фотовыставка, гости смогут побывать в реконструированном казачьем хуторе и кавказской деревне, увидят настоящие казачьи танцы.

Отметим, что председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») от имени всех депутатов столичного парламента поздравил москвичей с приближающимся праздником, сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгордумы.

«Этот государственный праздник символизирует единение российского общества, напоминая нам о героическом подвиге, мужестве и патриотизме народа, который отстоял в трудную минуту независимость родного Отечества. Россия — великая страна с богатой историей, вековыми духовными и культурными традициями. Мы — единый народ, который своей созидательной деятельностью закладывает основы для благополучного будущего новых поколений россиян. Желаю вам мира, благополучия и новых позитивных свершений!» — произнёс торжественную речь Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Добавим, что 4 ноября в столице также стартует ежегодная акция «Ночь искусств», в 2017 году она проходит под девизом «Искусство объединяет». Участие в данном проекте примут более 270 учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки, концертные площадки. В этих местах пройдут кинопоказы, мастер-классы концерты и другие мероприятия. Самым ожидаемым проектом станут «Ночные встречи» с выдающимися людьми культурной сферы. Стартует «Ночь искусств» в 18:00.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в День народного единства в «Одноклассниках» пройдут видеочаты с известными личностями в режиме онлайн. Также в честь праздника «Одноклассники» совместно с проектом «Россия для всех» запустили приложение «Неделя национальностей». В нём пользователям будут доступны истории о различных культурах и обычаях народов.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в День народного единства в Москве был установлен памятник князю Владимиру на Боровицкой площади.

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