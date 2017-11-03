Санкт-Петербург, 3 ноября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания полагают, что нуждаются в специальном законе, чтобы обязать себя выполнять предвыборные обещания избирателям. Законопроект о «наказах избирателей» поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Автором законопроекта выступил единоросс, глава комитета Денис Четырбок. Он поясняет, что этой инициативой учреждается новая форма участия граждан в управлении государственными делами в Петербурге — наказы избирателей.

Документ предусматривает, что депутаты, избранные в Заксобрание, должны будут составить «перечень наказов» от граждан, представить его в парламенте в течение двух месяцев после выборов, после чего специальная рабочая группа их проанализирует и решит, какие утвердить.

Наказами считаются обращения, предложения и поручения избирателей к кандидатам, составленные в письменной форме и касающиеся вопросов изменения действующего законодательства — как федерального, так и городского уровня.

«Во время избирательной кампании жители получают множество обещаний, о которых после выборов народный избранник благополучно забывает. Этой практике пора положить конец. Просьбы и предложения петербуржцев должны стать юридически обязательными для депутата. К слову, одним из пунктов моей предвыборной программы была разработка такого закона», — считает Денис Четырбок.

При этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, что принять такой закон ему предложили сами петербуржцы, однако эти предложения нельзя назвать жалобами на предыдущие созывы ЗакСа и депутатов, которые своих обещаний не сдержали. Депутат проанализировал практику других субъектов Федерации, 24 из которых ввели подобные нормы.

Четырбок предполагает, что следить за исполнением нового закона могла бы контрольная группа парламента, раз в год заслушивая отчеты народных избранников.

При этом персональная ответственность депутатов будет крайне размыта, если предполагается вовсе.

«А какие санкции? Наказы же будут сформированы для всего Заксобрания. Есть контрольная группа, которая его (нерадивого депутата — прим. ИА REGNUM ) вызовет на заседание, проведет с ним товарищескую беседу, побудит его все-таки что-то сделать», — объяснил Четырбок.

Если же депутаты будут испытывать сложности, то комитет по законодательству поспешит на помощь. «У нас есть ресурсы, есть знания, есть опыт для этого. Никого не бросим», — пообещал единоросс.

К слову, депутаты нынешнего созыва не будут обременены подобными обязательствами: закон, в случае его принятия, будет действовать лишь в случае довыборов в Законодательное собрание.

Члены комитета по законодательству единогласно поддержали документ. Он будет вынесен на рассмотрение городского парламента.