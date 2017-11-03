Москва, 4 ноября, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Виктор Пелевин в каждом новом романе не изменяет себе. Много лет во всех его произведениях просматривается одна и та же тема — иллюзорности всего и вся. Реальна лишь одна Великая Пустота, Ничто, а потому искать в чем-то незыблемый смысл — попросту нелепо. О том, как этот «символ веры» проявляется в новой книге маститого писателя, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Василий Владимирский.

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Роман «iPhuck 10» написан от лица искусственного интеллекта, полицейско-литературного робота Порфирия Петровича, который расследует преступление и одновременно пишет о нем детективный роман по шаблонам, заложенным в его электронной памяти. Мыслить и чувствовать он не умеет, но тщательно имитирует эти процессы. К тому же он специально выбирает такие пути в своем расследовании, чтобы повествование выходило более закрученным — так уж он запрограммирован.

Новая книга Пелевина — не первая в его творчестве, маскирующаяся под научную фантастику. Больше всего она напоминает роман S.N.U.F.F, который вышел в 2011 году. И там, и там фантастика переплетена с социальной сатирой. При этом автор умудряется сказать пару ласковых абсолютно всем непримиримо противоборствующим общественным силам, не щадя никого и ничего. Как показывает опыт и цифры скачивания книги в Интернете, публике это нравится.

Подробнее о романе «iPhuck 10» читайте здесь: Пелевин и Пустота: обнаженный прием и амбивалентный айфак

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