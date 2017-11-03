Чебоксары, 3 ноября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» начала работу фотовыставка «Такой разный Лев Толстой», сформированная из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого (г. Москва). В экспозицию вошли более 40 фотографий, созданных в период с 1849 по 1910 годы. Необычным исключением из музейных правил стал призыв «сделать селфи с Толстым», сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Radugaart.ru На фотовыставке «Такой разный Лев Толстой»

Организаторы отмечают, что цель выставки — показать неизвестного Толстого, таким, каким его видели самые близкие люди и узнать, чем был наполнен повседневный образ жизни писателя.

«Свои будни писатель подчинял строгому распорядку, разделив деятельность на 4 рода труда: физический, ремесленный, умственный и общение с людьми. Все четыре вида деятельности отражены в кратком фоторассказе. Фотографии позволяют расширить наше представление о жизни и характере великого писателя, увидеть Ясную Поляну, Мещерское, московский дом в Хамовниках такими, какими их видел сам писатель», — отмечают в «Радуге».

По воспоминаниям современников, Толстой искренне интересовался техническими новинками, одной из которых в то время была фотография. Музейщики отмечают, что развитие фотографического искусства в России можно проследить по фотопортретам Льва Николаевича: самое первое фотографическое изображение молодого писателя относится к дагерротипии — раннему фотографическому процессу, а вершиной стала первая цветная фотография России — фотопортрет 80-летнего Льва Толстого, выполненный знаменитым фотографом Сергеем Прогудиным-Горским.

«Уникальность фотовыставки «Такой разный Лев Толстой» в том, что большая часть фотографий сделана не профессиональными фотографами и не в студии, а родными и друзьями великого писателя. Своеобразным фотографическим летописцем жизни была супруга писателя Софья Толстая. Именно она в своей коллекции фотоснимков положила начало интересной теме — Л.Н. Толстой и спорт: Лев Николаевич с велосипедом, верхом на лошади, за партией в шахматы, играющий в теннис. Верной спутнице писателя принадлежит единственный снимок Л. Толстого на коньках. Близкий друг писателя Владимир Чертков сумел зафиксировать мельчайшие индивидуальные черты писателя: особую манеру сидеть, ходить, держать в руке перо», — говорят в культурно-выставочном центре.

На этой выставке исключением из музейных правил стал конкурс «Селфи с Толстым»: посетителей призывают сделать селфи. Ведь именно Лев Николаевич в 1862 году положил в России начало «столь популярному сейчас способу фотографирования: автопортрет с надписью «Самъ себя снялъ» удивит даже знатоков биографии великого писателя», уверяют в музее.