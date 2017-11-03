Москва, 3 ноября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Покупатели нового смартфона от Apple — iPhone X — начали перепродавать его за 120—150 тыс. рублей. Об этом 3 ноября сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Магазин re:Store на Тверской

Один из покупателей рассказал изданию, что собирается купить два устройства: один — для себя, а один — на перепродажу.

Кроме того, множество объявлений о продаже новых iPhone X появилось на площадках «Юла» и Avito.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Москве стартовали продажи нового iPhone X. Очередь из желающих купить гаджет выстроилась почти за сутки до старта продаж. При этом многие продавали свои места в очереди, а первое место предлагалось купить за 300 тыс. рублей.