Киев угрожает Польше, а Сербия не поддаётся на провокации: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Беспричинный отказ: Вашингтон отклонил запросы России на посещение дипобъектов;
- Хитрый ход: зачем Киев пытается поссорить Белград и Москву;
- Российско-украинский диалог: состоится ли обмен «Русланов» на Ил-76;
- Угрожающие реплики: Украина пытается «показать зубы» Варшаве;
- Под российским триколором: на Олимпиаде-2018 спортсмены защитят честь страны.