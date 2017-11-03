Санкт-Петербург, 3 ноября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В утренней аварии на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга погиб человек, еще трое ранены. По данным очевидцев, в аварию попал грузовик с армейскими номерами и микроавтобус, производивший служебную развозку сотрудников одного из предприятий.

Https://vk.com/spb_today Последствия ДТП на КАД Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика «Урал» произошло 3 ноября около 10:10 на 114 километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга, перед съездом на Краснофлотское шоссе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте. Его личность и возраст устанавливаются.

Трое пассажиров микроавтобуса в результате аварии получили травмы, причем женщина 1980 года рождения — тяжелые травмы. У остальных — травмы средней тяжести. По факту дорожной аварии проводится проверка.

По сообщениям петербургских водителей, ДТП вызвало серьезные затруднения в движении на КАД, поскольку к месту аварии прибыли сразу две машины МЧС, а также скорые и автомобили дорожной полиции.