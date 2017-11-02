Калуга, 2 ноября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, в Москвегубернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в инвестиционном форуме RussiaTALK, организаторами которого традиционно выступают Российско-Британская торговая палата (РБТП) и Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Форум является одним из важных международных деловых мероприятий в Москве. Ежегодно здесь обсуждаются наиболее актуальные события в экономической жизни России и Великобритании. К дискуссии приглашаются представители бизнеса и власти, а также эксперты.

Фото Петра Алдакова. Пресс-служба правителства Калужской области 171102 102834

С приветствием к участникам форума обратились президент ТПП России Сергей Катырин, патрон РБТП принц Майкл Кентский, Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу, председатель совета директоров РБТП Роджер Маннингс. Выступая перед участниками форума, Анатолий Артамонов отметил, что, несмотря на определенные сложности в международных отношениях, бизнес-контакты между российскими и британскими компаниями продолжают развиваться. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, губернатор сообщил, в Калужской области для этого созданы необходимые условия. Один из ярких примеров российско-британского сотрудничества — строительство в 2015 году в индустриальном парке «Ворсино» завода фармацевтической компании «АстраЗенека».

«Многие бизнесмены высоко оценивают уровень работы с инвесторами в нашей области», — заверил Анатолий Артамонов. Он пригласил участников инвестиционного форума RussiaTALK в Калужскую область с целью знакомства с условиями, созданными здесь для бизнеса, в том числе для реализации международных проектов.