Симферополь, 3 ноября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Два гражданина Украины задержаны в Крыму при попытке провезти патроны к травматическому оружию через российско-украинскую границу. Об этом, как передает ИА Крыминформ, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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Отмечается, что в обоих случаях иностранные граждане пытались провезти боеприпасы через пропускной пункт «Армянск».

Так, во время досмотра автомобиля марки Kia, следовавшего из Крыма в Украину, был обнаружен магазин, снаряженный восемью патронами к травматическому пистолету. Во втором случае у гражданина Украины, прибывшего из Николаева, пограничники обнаружили патроны для травматического оружия, которые он пытался провезти в своем джипе.

В пресс-службе отметили, что в обоих случаях боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщила, что по факту повреждений газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) на территории Крыма были возбуждены три уголовных дела.

По данным ведомства, уголовные дела были открыты по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).