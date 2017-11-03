Москва, 3 ноября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Москва приступила к написанию этнографического диктанта. Акция, приуроченная ко Дню народного единства, стартовала 3 ноября в Доме Пашкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Диктант пишут во всех регионах Российской Федерации, в проекте задействовано 2600 площадок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой этнографический диктант в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой этнографический диктант в Москве

Как заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, в мероприятии примут участие сотни тысяч человек. В подготовленных вопросах представлена почти вся этнографическая палитра России.

«В этом году будет 2600 площадок, намного больше, чем в прошлом году. Для примера, в прошлом году было 800 площадок, и приняли участие более 90 тыс. человек. Сейчас только на одной площадке в Екатеринбурге участие примут более 3 тыс. сотрудников», — подчеркнул Игорь Баринов.

Он отметил, что интерес к диктанту был настолько колоссальным, что акция стала международной. К написанию диктанта подключились 14 стран, в том числе Франция и Бельгия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой этнографический диктант в Москве

Для написания этнографического диктанта подготовлены и такие необычные площадки, как ледокол в Мурманской области, космическая станция и детская колония в Московской области. Акция важна с точки зрения популяризации знаний по истории и обычаев России, отмечают организаторы. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов являются общими для участников и в России, и в странах Ближнего Зарубежья, а 10 составлены с учётом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий — 30 (по одному баллу за каждый правильный ответ). На написание Большого этнографического диктанта отводится 45 минут.

«В этом году мы упростили вопросы, но, несмотря на первоначальную сложность, на некоторые вопросы, просто логически мысля, можно найти правильный ответ. Некоторые вопросы вызовут затруднение, но потом у человека возникнет желание зайти в интернет и получить новые знания», — заявил Игорь Баринов.

Он также добавил, что по результатам подведения итогов прошлогоднего диктанта, наилучшие результаты показали в многонациональных регионах.

«Чем больше знаем о культуре, тем становимся богаче духовно, это является основой, чтобы межнациональные отношения были крепче и развивалась дружба между народами, в этом смысл акции. Укрепление наций при сохранении этнокультурного разнообразия», — заявил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Добавим, что большой этнографический диктант пройдет накануне Дня народного единства в каждом из 85 регионов России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Проверять свои знания о народах России будут заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель ФАДН России Игорь Баринов, депутаты Госдумы РФ, общественные деятели, известные артисты.

Стать участником Диктанта могли все желающие. Для этого нужно было обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.