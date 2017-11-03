Ярославль, 3 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле на Которосльной набережной началась установка чугунных решеток, демонтированных ранее для ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Исчезновение решеток после ряда скандалов вызвало тревогу общественности, тем более что разрешение на работы на объекте культурного наследия было выдано уже после начала работ.

Мирослава Стецюк Новая решетка на Которосльной набережной

«Заборы стали устанавливать со вчерашнего дня. Контракт на 4 миллиона 750 тысяч рублей, должен был выполнен к 10 ноября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Ограждение на набережной находилось в неудовлетворительном состоянии — часть забора покосилась, некоторые элементы отвалились. Ярославцы отмечают, что новые стоят ровно.

Чугунное ограждение начали устанавливать около часовни Казанской иконы Божьей Матери, где 4 ноября традиционного проходит митинг, посвященный Дню народного единства.