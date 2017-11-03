Киев, 3 ноября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Между Киевом и Варшавой набирает обороты скандал вокруг разорения польских могил на Украине и героизации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, 2 ноября польский сенатор и историк Ян Жарин обвинил украинские власти в варварском поведении в вопросах исторической памяти.

«Украина… ведет себя, как варвар в вопросах исторической памяти. В нынешней внешней политике у нас много общего, у нас есть много положительных предложений. Но взаимные отношения будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что более глубокие отношения идут из культурного измерения», — сказал Жарин в интервью wPolityce, отвечая на вопрос о ситуации вокруг польских могил в Украине.

По его словам, в польско-украинских отношениях наблюдается многомерный кризис, который спровоцирован «серьезными и глубокими культурными различиями между Польшей и Украиной». Чиновник уточнил, что под материальной культурой он понимает кладбища, места захоронений и упокоения поляков.

Кроме того, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковски заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

«Мы осознаем, насколько важна для нас Украина с точки зрения геополитики, но украинцы, зная об этом значении своей страны для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы, которые нас разделяют, в частности, исторические, должны сойти на второй, третий план… Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут», — сказал Ващиковский, пишет Onet.pl.

При этом ограничения коснутся тех, кто якобы препятствует восстановлению польских мест памяти и использует административные инструменты против Польши. Также глава польского МИД усомнился в предоставлении рекомендаций визита президента Польши в Украину. Напомним, ранее министр Ващиковский говорил, что в конце 2017 года президент Польши Анджей Дуда посетит Харьков. При этом предполагалось, что глава Польши отметит «агрессивные действия» РФ в отношении Украины, а также подтвердит помощь Варшавы Киеву в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Донбассе.

В ответ на эти слова директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Жарина и Ващиковского в империализме.

«Напомню о варварах — в течение 2014—2017 годов на территории Польши 14 (!) раз были осквернены кресты на украинских захоронениях. Представители «римской цивилизации» считают это нормальным», — комментирует Вятрович.

«Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя «Третьим Римом». Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу «Четвертым Римом» — и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках», — сказал чиновник в эфире канала «112 Украина».

Он напомнил, что Польша, «в отличие от Украины», так и не восстановила разрушенные украинские памятники.

«Именно на территории Польши за последние 3 года 14 раз были осквернены кресты на украинских могилах. А на украинской территории было четыре случая осквернения польских памятников — все те памятники восстановлены. На польской территории ни один украинский памятник до сих пор не восстановлен… Если говорить о варварстве — очевидно, надо говорить именно о варварстве на польской территории по отношению к украинским памятникам», — сказал Вятрович.

Он уличил польскую сторону в «желании раздуть проблему», нежелании садиться за стол переговоров и политических угрозах. К угрозам с польской стороны Вятрович отнес заявление главы МИД Польши Ващиковского о возможности объявить персонами нон грата в Польше украинских чиновников, которые якобы демонстрируют антипольские взгляды и восхваляют бойцов СС «Галичина».

"Это совершенно невероятное заявление — объявлять персонами нон грата всех должностных лиц за их требование соблюдать действующее в Украине законодательство. Это совершенно невиданные подходы к международной политике», — сказал Вятрович.

В то же время украинский блоггер Василий Гаранджа обвинил поляков в сарматизме (шляхетская идеология, доминировавшая в Речи Посполитой в XVI—XIX веках — прим. ИА REGNUM ).

«Сарматизм не дает полякам покоя. Они бредят идеей, что являются пределом европейской цивилизации, с задачей распространения культуры среди диких русинов-украинцев. Века проходят, а традиции остаются неизменными», — отмечает Гаранджа.

Общественный деятель Зеонид Модрыцький отмечает, что «поляки, как и москали — наглые и нахрапистые, а нам надо твердо стоять на своем».

«Одно время была угроза, что под шумок разных событий и войн в Украине Польша оторвет себе западную часть страны вместе со Львовом. И сценарий был реальным, так как поляки давали работу многим, распространяли «Карты поляка», делали экспансии в бизнес и политику региона», — комментирует в Facebook Максим Кухар. «Но сейчас, к счастью, к руководству в Польше прорвались такие люди, которые погубили величие польской державы в прошлом и не допустят величия своей страны и в настоящем. Вместо сбора симпатий западных украинцев к себе, оригинальные поляки во власти начали во всю силу ковырять проблемные и болезненные точки истории. Поощрять погромщиков могил воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочую шваль — полностью теряя при этом европейское лицо. Которое и могло быть притягательным для части украинцев. Максимум, к чему они придут этим курсом года через три, это к неким мелким погромам или даже минометным перестрелкам на границе», — делает вывод эксперт.