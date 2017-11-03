Дамаск, 3 ноября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Военные США развернули новый лагерь в сирийском районе Эт-Танф, где собирают местных боевиков для создания отрядов «умеренной оппозиции». Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на жителей страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«По словам сирийцев, рядом с «Эр-Рукбаном» недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве считают, что таким образом США формируют из вооруженных людей «Национальную сирийскую армию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ неоднократно указывало на то, что лагерь беженцев «Эр-Рукбан» фактически выполняет роль «живого щита» для базы США в Эт-Танфе.

В свою очередь, официальный Вашингтон утверждал, что американские военные находятся на территории Сирии для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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