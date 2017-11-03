Лос-Анджелес, США, 3 ноября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. С американским актёром Кевином Спейси отказались работать его представитель и агентство, сообщает Vulture.

Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США Кевин Спейси

Стейси Вулф, которая ранее сотрудничала со Спейси, подтвердила, что больше не представляет его интересы. По данным источника издания, агентство Creative Artists Agency также отказалось работать с актером.

Напомним, ранее американский актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, ему на тот момент было 14 лет, и он вместе со Спейси играл в одном из бродвейских мюзиклов. Однажды Спейси пригласил юношу на вечеринку, после которой приставал к актеру.

После этого заявления Спейси признался, что ничего не помнит, однако очень сожалеет о случившемся. Он добавил, что эта история подтолкнула его признаться в своей нетрадиционной ориентации.

Позже к обвинениям присоединились режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос, а также еще восемь коллег Кевина Спейси по телесериалу «Карточный домик». Они попросили не раскрывать своё имя, так как боятся за свою дальнейшую карьеру.