Москва, 3 ноября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Самой холодной с начала осени в Москве стала ночь со 2 на 3 ноября, сообщает 3 ноября Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед на лужах

Столбики ночью термометров показали — 6,8°C. Истекшая в Москве ночь стала самой холодной с начала осени. По сведениям Гидрометцентра, до сегодняшнего дня холоднее всего было утром 26 октября. Тогда температура опустилась до — 3,9 °C. По прогнозам синоптиков, температура в Москве в предстоящие дни должна повыситься.

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4 ноября, в День народного единства, с запада начнет поступать теплый воздух. Осадков не ожидается. В Москве и Подмосковье потеплеет. Температура воздуха ночью составит 0 — 2 °C градусов, днем в столице и области +2 + 5 °C.

5 ноября под действием антициклона сквозь облака начнет проглядывать солнце. В Москве ночью 0 + 2 °C, по области — 3 + 2 °C, днем в городе до +5 +6°C. Осадки маловероятны.

6 ноября погода в Москве и области станет еще теплее. В столице столбик термометра поднимется до +6°C, на юго-востоке Подмосковья до +7°C.

Напомним, главная метеостанция города, которая и зарегистрировала самую холодную на сегодняшний момент ночь осени-2017, расположена на ВДНХ.