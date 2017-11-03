Мурманск, 3 ноября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, во всех регионах России проходит большой этнографический диктант. В Мурманской области его организовали в 11-ти городах на 18-ти площадках. В том числе диктант состоялся на ледоколе «Владивосток» в порту Мурманска. На борту судна побывал корреспондент ИА REGNUM.

Ледокол «Владивосток»

Большой этнографический диктант — скорее тест, напоминающий школьный ЕГЭ. Вопросов — 40, они разбиты по блокам, с учетом географии того места, где пишется диктант. Один из блоков касается Северо-Западных регионов России. Есть вопрос и про Мурманскую область: об особенностях быта коренного населения — саами. По замыслу организаторов, Федерального агентства по делам национальностей, диктант поможет многонациональному населению России лучше узнать друг друга.

«Федеральное агентство по делам национальностей, организатор диктанта, предложило всем субъектам Российской Федерации придумать свои вопросы, которые могли бы стать частью этой анкеты. Мурманская область, конечно, предложила вопросы, которые касаются коренного малочисленного народа — саамов, связанные с их традициями, бытом, проживанием. Карелия предложила свои вопросы, Архангельск, Калининград. И когда мы увидели уже анкету, которая предложена нашим участникам, мы увидели, что это вопросы микшированные. То есть, один касается саамов, другой — вепсов, ещё один — жителей Северо-Запада. Всё это даёт представление уже о проживающих на Севере нашей страны в целом», — рассказала Алёна Мартынова, представитель министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Тестирование на борту судна состоялось в Мурманской области впервые. Площадкой для такого необычного эксперимента стал ледокол «Владивосток». В начале октября он прибыл в Мурманск из Карского моря, где обеспечивал безопасность плавучей буровой платформы. Экипаж на ледоколе интернациональный, а значит, и тест пойдёт морякам на пользу.

«Узнать больше о тех, кто живёт и работает рядом с нами — важно. Знание истории — главный фактор и хорошая основа для взаимного уважения, для солидарности людей. Особенно в море, находящихся на борту ледокола, далеко от родных берегов. Безусловно, если люди знают, понимают и уважают традиции друг друга, они лучше работают и решают поставленные сложные задачи, которые выполняет ледокол», — уверен помощник директора Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» Максим Зыков.

В кают-компании судна собрались члены экипажей сразу двух ледоколов. В гости к морякам «Владивостока» пришли их коллеги с «Капитана Драницына». Особенную сложность вызывают вопросы, связанные с поэзией: среди суровой прозы морских будней не до лирики.

«Многого действительно не знаю. Приходится угадывать. Есть строки из стихотворений, а школьная программа уже забывается. Да и вряд ли такое изучалось. Вот, капитан помогает, он опытный», — смеётся старпом ледокола «Капитан Драницын» Сергей Гладин.

Совещаться на диктанте, конечно же, не рекомендуется. Главное — не набрать максимальное количество баллов, а почерпнуть новую информацию. На тест отводится почти час. Однако первые работы легли на стол организаторов уже спустя 15 минут после начала. Если стихи для моряков оказались непростым заданием, то в знаниях по истории России белых пятен нет.

«В принципе, вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной, с историей России — они сохранились в голове из курсов начальной подготовки. Предварительно, конечно, нам сказали, какие вопросы могут быть, но всё остальное — из школьных курсов, из училища военного, которое я заканчивал. Вроде ошибок не допустил, но время покажет, какой балл», — поделился руководитель службы безопасности Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» Владимир Соколов.

Результаты этнографического диктанта будут известны через несколько дней. Общий объём правильных ответов влияет не только на оценку в бланке участника, но и на рейтинг региона, который составляют, ориентируясь на средний балл, волонтёры Федерального агентства по делам национальностей. Победителей большого этнографического диктанта наградят в Москве 12 декабря.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Большой этнографический диктант проходил в день народного единства. Очно в акции приняли участие около 35 тыс. человек и около 50 тыс. граждан написали диктант онлайн. В Мурманской области в нём приняли участие более 500 человек.