Ярославль, 3 ноября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Ярославский архитектурный и художественный музей-заповедник объявил аукцион по разработке первого этапа научно-проектной документации на проведение работ «по сохранению и приспособлению к современному использованию» объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Ильи Пророка с колокольней, 1650 г.», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Делается это для того, чтобы определить техническое состояние памятника, выявить повреждения и деформации элементов и частей сооружения. Стоимость работ — 9,1 млн рублей.

Подрядчик должен иметь действующую лицензию на право проведения работ на объектах культурного наследия, разработку проектной документации по их консервации, ремонту, реставрации, инженерному укреплению. Привлечение субподрядчиков не допускается.

В рамках научно-исследовательских работ должны быть проведены технологические исследования по строительным и отделочным материалам, обмерно — исследовательские работы, обмер планов, обмер фасадов, конструкций памятника, откопка 25 шурфов и устройство зондажей, инженерно-геологические изыскания.

Все работы будут проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия» и при обязательном получении разрешения Минкульта.

В документации закупки сказано, что исследование объекта культурного наследия следует проводить преимущественно неразрушающими методами. Все вскрытия, зондирования и другие воздействия на конструкции церкви будут проводиться в строгом соответствии с программой исследований, составленной до начала работ.

Объем исследования памятника разрушающими методами подрядчик определяет самостоятельно, исходя из задания на проведение работ с составлением акта технического состояния с фотофиксацией.

После этого необходимо подготовить отчет о проведенных работах и выдать рекомендации по следующим этапам разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия.

В отчете должна содержаться вся информация о проведенных работах, в том числе: описание методов исследования объекта и их результаты по зондажам, шурфам, вскрытиям конструкций с установкой первоначальных материалов и конструкций объекта, характера отделки применявшихся строительных и технологических приемов, технического состояния и причин дефектов. Должны быть составлены рекомендации по технологическим исследованиям строительных и отделочных материалов.