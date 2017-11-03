Вашингтон, 3 ноября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Военную помощь Украине расширят США в 2018 году, сообщает 3 ноября УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Согласно сообщению, принятый палатой представителей (нижняя палата) Конгресса (парламента) США проект оборонного бюджета на 2018 года предусматривает расширенный список техники и средств, которые Соединенные Штаты могут поставлять Украине.

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Также в проекте прописана возможность президенту США предоставлять Украине летальное вооружение. Отмечается, что окончательное решение по расширенным поставкам будет принято только после одобрения Конгрессом США оборонного бюджета на 2018 год.

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Напомним, палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США в июле 2017 года. Согласно проекту, Пентагону будет выделено в 2018 году $696,5 млрд, из которых большая часть ($640 млрд) будет направлена на обеспечение внутренних нужд США, а оставшаяся часть пойдет на усиление военного влияния Соединенных Штатов в мире.

Помимо обычных задач, Пентагон создаст в 2018 году новый род войск — космический корпус, а также начнет строительство новой военной техники: пять кораблей и 25 истребителей.