Вашингтон, 3 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в ноябре во Вьетнаме.

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По словам главы Белого дома, во время 12-дневной поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона он намерен посетить Японию, Китай, Республику Корею, Филиппины, Гавайи и Вьетнам. В рамках этого турне Трамп примет участие в саммите АТЭС.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это важно, потому что они (Россия — прим. ИА REGNUM ) могут помочь нам с Северной Кореей и Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, ранее один из сотрудников аппарата Белого дома заявил, что Трамп потенциально готов встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что российский лидер планирует посетить мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС должен состояться во вьетнамском городе Дананг с 10 по 11 ноября, в рамках которого может пройти встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.