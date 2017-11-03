Москва, 3 ноября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Рубль 2 ноября не смог продолжить укрепление по большей части из-за нерешительности котировок нефти, которые хотя и привлекли покупателей на попытках углубления коррекции, но на большее оказались неспособны, исчерпав свой потенциал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам сессии доллар, который натолкнулся на локальное сопротивление в районе 58,40 руб., к закрытию обосновался в районе 58,26 руб.

«Российская валюта предпринимает попытки укрепления, но определенно испытывает дефицит как драйверов, так и импульса», — считает эксперт.

По его словам, на фоне активизирующихся разговоров о снижении привлекательности активов развивающихся рынков в целом и российских активов в частности, только лишь нерешительности доллара на мировой арене недостаточно, чтобы запустить укрепление отечественной валюты.

«Тем более что с рынка нефти вот уже два дня поступают коррективные сигналы. Котировки Brent вчера беззастенчиво проигнорировали новые вербальные интервенции на тему продления сделки, поскольку такой шаг уже заложен в ценах», — пояснил Ковалев.

Он напомнил, что 2 ноября вечером президент США Дональд Трамп, который держал интригу до последнего, принял официальное решение по новому главе ФРС, которым станет Дж. Пауэлл. Этот вердикт был ожидаемым и заложенным в текущих котировках, однако доллар сделал вздох облегчения, уже смирившись с тем, что, по сути, текущий курс монетарной политики останется без изменений, и регулятор, скорее всего, продолжит плавное ужесточение, если позволит состояние экономики.

«На открытии торгов этот фактор может сыграть против рубля, хотя к финалу торговой сессии все будет зависеть от данных по занятости в США. Если показатели не оправдают ожиданий, у рубля будет шанс на завершение недели с меньшими потерями. В противном случае пара уйдет выше 58,40 руб. с целью на 58,70 руб.», — полагает эксперт.

Читайте также: Перед большими выходными рубль ослабнет