Москва, 3 ноября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Число представленных номинантов на «Золотую маску» в 2017 году составит около 300, им предстоит побороться за престижную театральную премию в 37 номинациях, следует из данных премии, опубликованных на официальном сайте. Самыми конкурентными номинациями остаются режиссерская работа в драме — здесь представлены фамилии 28 конкурсантов, и спектакли малой формы — в номинации представлено 18 работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Золотая маска

И хотя в других номинациях конкуренция меньше, в большинстве из них представлено более десяти конкурсантов или работ. Таким образом, жюри «Золотой маски» предстоит определять победителей из 61 театра из 22 городов России, представивших 68 спектаклей.

Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина отмечает, что главное в работе экспертов — не пропустить ничего интересного. Поэтому перед присуждением премии необходимо привезти и показать все спектакли.

«Мы не можем привезти на «Маску» номинанта только в том случае, если спектакль не вписывается ни на одну московскую сцену, — пояснила она в интервью «Российской газете», указав при этом, что эксперты в своей работе не ограничены, — сколько они найдут спектаклей и посчитают нужным, чтобы те были показаны и оценены, столько они и отберут».

Победители премии будут названы в апреле 2018 года.

Ранее Екатеринбургский «Коляда-театр» получил грант от Министерства культуры России. Однако руководитель театра Николай Коляда растерялся от такого решения. Театр должен реализовать 1,5 млн рублей до конца текущего года.