Пекин, 3 ноября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Пекине состоялась торжественная церемония, в ходе которой секретарь комиссии Центрального военного совета КНР по проверке дисциплины Чжан Шэнминь был повышен в звании до генерал-полковника. Соответствующий приказ был издан Центральным военным советом, возглавляемым председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР. Армия

Китайский лидер лично поздравил высокопоставленного офицера, а также вручил Чжан Шэнминю соответствующие документы. В своей поздравительной речи председатель КНР поблагодарил секретаря дисциплинарной комиссии за весомый вклад в укрепление китайской армии, а также призвал всех присутствующих на церемонии к борьбе с коррупцией в армии, пишет «Наньцзао жибао».

Центральный военный совет КНР регулярно проверяет соединения НОАК на предмет нарушения дисциплины и невыполнения приказов. Последняя масштабная дисциплинарная проверка в китайской армии прошла в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комиссия по проверке дисциплины Центрального военного совета КНР опубликовала заявление, согласно которому в период национальных каникул, приуроченных к празднованию Дня образования КНР и праздника середины осени, будет проведена массовая проверка дисциплины среди солдат и офицеров НОАК.