Москва, 3 ноября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Москве 3 ноября стартовали официальные продажи нового iPhone X, однако очередь за гаджетом начала формироваться еще несколько дней назад. Особо предприимчивые поклонники Apple были готовы продать своё место за несколько тысяч рублей.

Aplle.com IPhone X

Старт продаж iPhone X начался в 8:00 по мск, однако очередь из желающих приобрести смартфон выстроилась еще 1 ноября. Более 500 человек собрались у re: Store на Тверской улице. Поклонники продукции Apple дежурили около магазина посменно, прихватив с собой раскладные стулья, пледы, термосы с горячими напитками и еду.

Для тех, кто не успел вовремя занять место в очереди, появилась услуга по продаже места. Так, в Telegram-канале Life Shot обладатель первого места был готов уступить его за 300 тыс. рублей. Остальные места в очереди предлагались уже за меньшую сумму. Так, цена на 36-е место составляла 15 тыс. рублей.

На сайте Avito также появились объявления о продаже мест. Их сумма варьировалась от 5 до 115 тыс. рублей. Места предлагались в очереди возле ГУМа, re: Store на Тверской улице и других магазинов. А некоторые частные продавцы готовы доставить смартфон на дом за 75 тыс. рублей.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, одному из стоящих в очереди стало плохо, его увезли на скорой. По словам очевидцев, у молодого человека мог случиться эпилептический припадок.

Напомним, новый IPhone X представили 12 сентября. Цена на новый флагман Apple начинается от 79 990 рублей. Все доступные по предзаказу iPhone X были раскуплены в России за три минуты. Сообщалось, что самой популярной версией смартфона станет устройство с объемом памяти 256 Гб. Его стоимость составляет от 80 тыс. до 92 тыс. рублей.

Также в Apple планируют разработать бюджетную версию iPhone X. Она получит все преимущества флагмана, но цена на устройство будет на $100 меньше — около $900.