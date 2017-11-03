Берлин, 3 ноября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Руководитель подразделения Volkswagen Truck&Bus Андреас Реншлер сообщил, что концерн подумывает о приобретении доли акций российской компании «Группа ГАЗ», об этом 2 ноября сообщило издание «Коммерсант».

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Глава подразделения немецкого концерна пояснил, что на данный момент между компаниями ведутся переговоры по поводу возможных вариантов сотрудничества.

По словам Реншлера, «Группа ГАЗ» может начать получать от одной из компаний концерна кабины для грузовых автомобилей, автопроизводители также рассматривают возможность сотрудничества в сфере производства фургонов.

Издание пишет, что когда журналисты обратились за комментариями к российскому представителю Volkswagen и в «Группу ГАЗ», им отказались сообщить какую-либо инфомрацию

Напомним, 11 октября 2017 года СМИ сообщили, что компания Volkswagen разослала дилерам письмо, в котором напомнила о запрете продажи в Крым коммерческих автомобилей, рассчитанных на 10 и более пассажиров, а также спецтехники и запчастей.

Как пояснил официальный представитель компании в России подобное письмо рассылается автоматически с 2014 года. Однако некоторые дилеры заявили, что получают его впервые.