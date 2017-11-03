Петропавловск-Камчатский, 3 ноября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Сотрудники Правительства Камчатского края были эвакуированы после сообщения о минировании, тревожный сигнал поступил на электронную почту ведомства, передает 2 ноября ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в региональном управлении ФСБ России.

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«Сейчас идут проверочные мероприятия. Все люди эвакуированы», — сказал собеседник агентства.

Эвакуацию здания в Петропавловске-Камчатском на площади Ленина организовали представители чрезвычайных служб, в настоящий момент в помещениях проводится проверка. Кроме того, были эвакуированы сотрудники регионального министерства здравоохранения, которые работают в другом здании.

Отметим, что это не первый случай эвакуации камчатского правительства. В сентябре, во время волны массовых ложных сообщений о минировании различных объектов в Петропавловске-Камчатском эвакуировали несколько административных зданий, включая здания мэрии и правительства региона.