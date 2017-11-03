Пекин, 3 ноября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором КНР, по состоянию на 3 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6072 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продолжила цепочку укреплений, отыграв у доллара США еще 124 базисных пункта.

David Dennis Китайский юань

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что изменения центрального паритетного курса вызваны финансовой активностью третьих стран на международном валютном рынке. Кроме того, укрепление юаня не скажется на темпах восстановления национальной экономики КНР, пишет «Чжунго жибао».

Продолжение укрепления национальной валюты КНР стало неожиданностью для большинства западных аналитиков, которые ранее прогнозировали обвал национальной валюты КНР. Так, по прогнозам экспертов из США и Европы, к концу октября курс юаня к доллару должен был остановится на отметке 6,7—6,8 юаня за единицу американской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 2 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6196 юаня за доллар.