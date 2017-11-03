Вашингтон, 3 ноября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Исследователи Мичиганского университета выяснили, почему чаще всего разводятся супружеские пары, сообщает портал Phys.org.

Tumisu Развод

Специалисты на протяжении 16 лет исследовали жизни 355 семейных пар. Выяснилось, что чаще всего разводились семьи, в которых мужчины говорили о нежелании менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений.

Отмечается, что женщины тяжелее переносят нарастающую с годами напряженность, поэтому в два раза чаще подают на развод. При этом во многих случаях мужчины практически не говорили о недовольстве совместной жизни, в то время как неудовлетворенность представительниц прекрасного пола была высокой. В большинстве случаев это означало скорый развод.

«Возможно, женщины имеют более реалистичные ожидания от брака, тогда как мужья в начале склонны их идеализировать», — считает руководитель исследования Кира Бердитт.

Согласно исследованиям, за 16 лет развелось порядка 40% наблюдаемых супружеских пар.

Напомним, ранее специалисты выяснили главную причину мужских измен. По их мнению, чаще всего такие мужчины начинают больше следить за своей внешностью: чаще бриться, менять парфюм и обновлять гардероб.

Кроме того, заявили ученые, технологическое развитие ведет к учащению супружеских измен. Так, сайты знакомств и социальные сети значительно увеличили их количество.