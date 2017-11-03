Москва, 3 ноября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2017 года в России было продано 1065 автомобилей класса люкс, таким образом, объем данного сегмента российского рынка вырос на 11% относительно показателей 2016 года, об этом 2 ноября сообщило агентство «Автостат».

Классовое неравенство

Как сообщают эксперты, около 40% всех продаж приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, за обозначенный период было продано 463 этих автомобиля. При этом отмечается, что это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

На втором месте по популярности находятся люксовые авто от Maserati, с января по сентябрь 2017 года в России было реализовано 310 автомобилей этой марки (продажи увеличились в 8,6 раз).

На третьей строчке люксового рейтинга разместилась компания Bentley, которой за обозначенный период удалось продать в нашей стране 159 машин (падение продаж — 33%).

Четвертое место досталось Rolls-Royce (66 ед.; падение продаж — 29%), пятое — Lamborghini (29 ед.; рост — 21%). Шестое и седьмое место заняли Ferrari (22 ед.; падение продаж — 29%) и Aston Martin (16 ед.; продажи компании увеличились в 4 раза).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в августе 2017-го продажи люксовых авто в России выросли на 32%. За этот период было продано 119 машин, в их число вошли 49 экземпляров модели Mercedes-Benz Maybach S-Class.