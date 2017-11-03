Москва, 3 ноября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Безработица в России имеет свои особенности. Уровень безработицы в стране сравним со многими развитыми странами. Но получить точные данные не представляется возможным по многим причинам: есть данные официальные от Служб занятости, где указываются только зарегистрированные, есть данные выборочных исследований. И эти показатели отличаются, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления труда и персонала РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Но есть закономерности, которые влияют на эти показатели. Россия находится в демографическом кризисе, и с каждым годом численность лиц, вступающих в трудовую деятельность, сокращается приблизительно на 1 миллион человек.

Соответственно, предложение рабочей силы сокращается, и это снижает численность безработных. Это при той ситуации, которая существует в целом на рынке, где экономика находится в некотором рыночном равновесии и пока не наблюдается резкого подъема и резкого спада», — пояснила Иванова-Швец.

Еще один фактор, который влияет на снижение безработицы — за первые три месяца 2017 года статистика миграции рабочей силы показывает снижение числа прибывших на 8,1% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Скорее всего, на тех рабочих местах, которые занимали мигранты, сейчас трудятся российские граждане. Кроме того, всё больше компаний привлекают работников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

«Такая картина, скорее всего, будет наблюдаться в ближайшие годы: из-за сокращения притока мигрантов, из-за дефицита в целом рабочей силы, из-за нестандартных форм занятости», — считает эксперт.

Но в целом, по ее мнению, на рынке труда происходят очень серьезные изменения, которые будут влиять на уровень безработицы в будущем. В России половина рабочих мест — неконкурентоспособные, устаревшие. Требуется серьезная модернизация, которая может привести к росту структурной безработицы. Чтобы нивелировать эту ситуацию, необходимы серьезные шаги со всех сторон — работодателей, государства, самих работников.

«Работодателям необходимо направлять усилия на модернизацию рабочих мест, оптимизацию бизнес-процессов, сокращению неэффективных. Вместе с тем необходима система переобучения, повышения квалификации. Это всё равно приведет к росту безработицы», — полагает Иванова-Швец.

Для ее снижения необходимы действия государства — принятие необходимых программ по опережающему переобучению, курсов повышения квалификации, переобучению, постоянный мониторинг рынка труда по востребованности тех или иных профессий, стимулирование мобильности, отметила она.

«Многое зависит и от самих работников, которым необходимо повышать свою конкурентоспособность. Но это уже мотивация и личностные установки самих работников. Пока в России эти показатели меняются медленно. Очень незначительная часть готова к переезду, обучаться не хотят или не могут из-за недостатка финансовых ресурсов или желания», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, число безработных в России снижается более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. За этот период количество безработных снизилось почти на 215 тыс. человек.

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