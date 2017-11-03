Лос-Анджелес, США, 3 ноября, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Культовый режиссер Квентин Тарантино, отказавшийся работать с компанией Харви Вайнштейна Weinstein Co., ищет новую студию для создания фильма про серийного убийцу Чарльза Мэнсона, об этом 2 ноября сообщило издание The Independent.

Цитата к/ф «Бешенные псы». реж.Квентин Тарантино.1993. США Квентин Тарантино

Издание пишет, что это будет первый фильм Тарантино, который не будут продюсировать Weinstein Co. и Miramax, вся предыдущая карьера режиссера была неразрывно связана с Харви Вайнштейном.

Сам Вайнштейн часто называл свою продюсерскую компанию «домом, который построил Квентин», ссылаясь на успех таких фильмов, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный».

Несмотря на большую лояльность Тарантино к компании Вайнштейна, которая позволяла ему создавать достаточно рисковые проекты, после выдвинутых против продюсера обвинений режиссер решил разорвать эти длительные отношения.

Сообщается, что сценарий фильма про Мэнсона был предложен всем крупным кинокомпаниям, за исключением Disney.

Напомним, ранее режиссер прокомментировал скандал вокруг Харви Вайнштейна.

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем делал, — сказал Тарантино, — мне жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что слышал. Если бы я сделал работу, которую должен был сделать, мне бы не пришлось сотрудничать с ним».