Москва, 3 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Морозная погода надолго не задержится в Москве и Подмосковье. Уже сегодня, 3 ноября, под влиянием циклона потеплеет, передают Метеоновости.

Йозеф Вейс. Вид Кремля. 1852

В московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью в Москве — 1.-3 градуса, в Подмосковье от 0 до — 5 градусов. На дорогах гололедица.

Днем температура повысится в столице до +1.+3 градусов, в Подмосковье до + 3 градусов.

4 ноября в День народного единства с запада начнет поступать теплый воздух. Осадков не ожидается. В Москве и Подмосковье потеплеет. Температура воздуха ночью составит 0. — 2 градусов, днем в столице и области +2. + 5 градусов.

5 ноября под действием антициклона сквозь облака начнет проглядывать солнце. В Москве ночью 0. + 2, по области — 3.+ 2, днем в городе до +5.+6. Осадки маловероятны.

6 ноября погода в Москве и области станет еще теплее. В столице столбик термометра поднимется до +6 градусов, на юго-востоке Подмосковья до +7 градусов.

Между тем водителей предупреждают, что праздничные дни ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

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Как сообщало, 31 октября Москва установила новый суточный рекорд по осадкам. За день в столице выпало 23 мм осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. Это больше прежнего рекорда для последнего дня октября в Москве, который составлял 18 мм и был установлен в 2012 году.

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