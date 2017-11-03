Якутск, 3 ноября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Якутия отмечает в Москве 3 ноября сразу три даты: 385-летие вхождения в состав Российского государства, 95-летие образования Якутской АССР и 25-летие Конституции республики. В честь этих событий в столицу России уже отправились депутаты регионального Госсобрания. О каких-либо мероприятиях для якутян в честь памятной даты не сообщается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Якутской АССР

Зато в московском метро на станции «Воробьёвы горы» сегодня, 3 ноября, открывается выставка народно-прикладного искусства и художественных промыслов Якутии, а 4 ноября в Успенском Соборе Московского Кремля состоится Божественная Литургия, посвященная 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Сколько заплатила республика, сократившая несколько дней назад расходы на строительство школ и больниц, за эти мероприятия в честь памятных дат, неизвестно, потому что закупки даже для подготовки региона, как минимум, к выставке в метро, не объявлялись.

Точно известно, что только командировочные расходы на путешествие в столицу в честь Дней Якутии депутатов республики и проведение торжественного заседания обошлись накануне подвергшемуся секвестру бюджету региона в 6 млн рублей. Одобряя урезание трат на строительство школ и больниц, депутаты добавили себе средства на эти расходы.

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На официальном портале числится закупка, по условиям которой универсальная выставка-ярмарка «Тепло вечной мерзлоты» в честь Дней Якутии в Москве обойдётся бюджету региона в 11,3 млн рублей. Но это мероприятие с выставкой в метро вряд ли связано, так как будет проходить 13—18 декабря. Подготовит республику к выставке за эти деньги компания «Ярмарка Якутии». В цену закупки включены стоимость услуг по эксплуатации павильона № 3 ЦВК «Экспоцентр», оснащение коммуникациями территории выставки, услуги художника-дизайнера и изготовление леденцов в форме бриллиантов.

Из информации с сайта госзакупок также следует, что ещё 900 тыс. рублей республика потратить на оказание услуг по обеспечению освещения Дней Якутии в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ярмарка Якутии» участвовала в аналогичном аукционе по подготовке к празднику, но с ценой контракта в 25 тыс. рублей. Тогда Дальневосточная редакция ИА REGNUM усомнилась в адекватности такой цены за достаточно большой объём работ, в который входило изготовление 15 000 леденцов в форме бриллиантов, разработка дизайн-проекта павильона, его монтаж и оснащение.

Напомним, что по итогам проверки законности этой, а также другой аналогичной закупки по подготовке Якутии к третьему Восточному экономическому форуму также за 25 тыс. рублей прокуратура региона вынесла предписания об устранении обнаруженных нарушений исполняющей обязанности генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Якутии» Юлиане Диряховой и министру финансов республики Валерию Жондорову. Возбуждено дело об административном правонарушении, его материалы направлены для рассмотрения в минфин республики.