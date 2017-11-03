Киев, 3 ноября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Проверку на киевском заводе «Кузница на Рыбальском» (до 2017 года — Ленинская кузница), принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко и депутату Верховной рады Игорю Кононенко, проведут сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в решении суда, опубликованном 18 октября на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно документу, причиной для проверки НАБУ завода стало подозрение в том, что руководство завода в 2015—2016 годах продало по завышенной цене государственной пограничной службе (ГПС) Украины четыре бронемашины «Тритон». Стоимость переданных машин составила 59,5 млн гривен ($2,21 млн).

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А в 2015 году харьковский пограничный отряд закупил 34 боевых дистанционных модуля за 161,5 млн гривен ($6 млн), то есть один модуль обошелся по цене 4,75 млн гривен ($180 тыс.). «Тритоны», проданные «Кузницей на Рыбальском», стоили за одну единицу 14,876 млн гривен ($550 тыс.), то есть в три раза дороже.

Помимо этого, проданные «Кузницей на Рыбальском» бронемашины оказались не введены в эксплуатацию и не могли использоваться по назначению в полном объеме.

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«Фактически в 2016 году подразделениями государственной пограничной службы («Тритоны» — ИА REGNUM ) по целевому назначению не использовалась», — отмечается в документе.

Напомним, 82,5% акций «Кузницы на Рыбальском» принадлежит фонду Порошенко «Прайм Эссетс Капитал», 11,5% акций — фонду Кононенко «ВИК».