Москва, 3 ноября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Торги завершились 2 ноября в небольшом плюсе. Нефтяные котировки на Brent стабилизировались на уровне $60.40, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена на американской сессии повысилась с 60,01 руб. до 60,81 руб. (+1,33). Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от ожиданий продления сделки ОПЕК+ и снижения запасов нефти в США.

Сегодня, 3 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $60,81 (+0,16%). Технически ничего не мешает цене вернуться к уровню $61,50. Активность покупателей будет снижена из-за предстоящей публикации отчета по американскому рынку труда.

Если отчет покажет рост новых рабочих мест в октябре больше 200 тыс., то повышение нефтяных котировок будет слабым из-за укрепления доллара. Если отчет разочарует долларовых покупателей, то рост цен на Brent ускорится.

Напомним, 2 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,21%, до $60,62 за баррель, WTI — на 0,47%, до $54,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $57,39 за баррель.

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