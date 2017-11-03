Казань, 3 ноября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Только на запасные части и расходные материалы для автомобиля Mercedes-benz G350 Bluetec из автопарка администрации Казани бюджет города вынужден будет потратить свыше 590 тыс. рублей. Поставщик будет определён на аукционе 17 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автослесарь под машиной

Заказчик торгов — МКУ «Хозяйственно-транспортное управление» Казани. При определении победителя преимущество будет отдано субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. Среди предполагаемым к поставкам запчастей самые дорогие — правый передний тормозной суппорт, оцениваемый в 92,5 тыс. рублей, и правая подножка — 112,9 тыс. рублей. Автомобиль, на который закупаются запчасти, 2013 года выпуска, его мощность — 211 л.с.

По условиям тендера, все запчасти должны быть оригинальными, изготовленными по заказу автопроизводителя, и предназначенные для автомобилей конкретной марки.

По условиям госконтракта, запчасти должны быть поставлены заказчику в течение семи дней с момента получения соответствующей заявки.

По информации с сайта представительства автопроизводителя, новый автомобиль данной марки в базовой комплектации стоит 6,7 млн рублей. Схожий автомобиль 2013 года в Казани на открытых площадках реализуется по цене 4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2018 год для администрации Казани утверждены пределы расходов, в том числе на приобретение автомобилей. В частности, мэр города Ильсур Метшин имеет право на покупку автомобиля за счёт средств бюджета стоимостью не выше 2,5 млн рублей. Для руководителей исполкома, его заместителей, а также глав районов верхняя планка ограничена 2 млн рублей. Полезный срок эксплуатации транспортных средств должен быть при этом не менее пяти лет.

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Напомним, до этого торги по приобретению автотранспорта объявило министерство земельных и имущественных отношений Татарии. На пять легковых автомобилей 2017 года выпуска с подогревом сидений ведомство определило из республиканского бюджета 4,825 млн рублей.

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