Цзинань, Китай, 3 ноября, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая задержала банду подпольщиков, производивших нелегальное оружие и изъяла 180 стволов стрелкового оружия, сообщает 2 ноября агентство «Синьхуа».

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"Более 3 тыс. элементов стрелкового оружия и 20 тыс. стальных пуль также было изъято в ходе расследования, длившегося более двух с половиной месяцев», — заявил начальник полиции района Цзянъюань города Тайчжоу Цао Сян.

Четырнадцать подозреваемых, включая главаря банды по фамилии Шэнь были задержаны по обвинению в нелегальном производстве и сбыте оружия. Шэнь признал свою вину.

Цао добавил, что более 3200 человек из 30 районов провинции были вовлечены в незаконную деятельность, связанную с производством, сбытом и приобретением стрелкового оружия и запчастей к нему пр данному делу.

Под контролем Министерства общественной безопасности, местная полиция начала расследование в середине апреля 2017 года, после того, как в одной из посылок с подписью «тонкостенная трубка» был обнаружен оружейный ствол.

По словам полиции, Шэнь зарегистрировал свой онлайн-магазин в марте 2017 года. Чтобы не быть пойманными, члены его банды продавали запчасти для оружия отдельно, а покупатели затем самостоятельно его собирали. К моменту ареста более 3 тыс. запчастей было продано через этот магазин.

Стоит отметить, что в Китае запрещен оборот огнестрельного оружия среди гражданских лиц, впрочем, как и скупка или реализация запчастей к нему. Нарушителям грозит суровое наказание вплоть до смертной казни. По постановлению Верховного народного суда КНР, вовлеченные в нелегальный оборот от двух до десяти единиц оружия могут быть осуждены до 10 лет тюрьмы. Если объем превышает 10 единиц — возможно применение смертной казни.

Напомним, что в начале октября 2017 года на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян было арестовано 14 человек, которые также занимались производством и сбытом оружия.