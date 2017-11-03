Латвия хочет взять реванш, а Белоруссия меняет тактику: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Попытка реванша: Латвия лишит советских ветеранов статуса участников Второй мировой войны;
- Смена тактики: Минск решил отказаться от кредита МВФ?
- Принципы справедливости и законности: правозащитники выступили за открытый суд по делу Алимкина, Павловца и Шиптенко;
- Извлечь выгоду: Захарова обвинила Вашингтон в директивном управлении экономикой;
- Обновление губернаторского корпуса: летом ожидается вторая волна.