Москва, 3 ноября, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Оценка жителями России уровня своего материального положения улучшилась практически в два раза по сравнению с показателями двух предыдущих лет, 3 ноября со ссылкой на данные Росстата пишет газета «Известия».

Бедность

Издание приводит данные по индексу произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) за III квартал 2017 года. Показатель равен — 11,7%, что практически в два раза выше, чем в тот же период в два предыдущих года.

Приведенное значение равно разнице доли положительных оценок изменения своего материального положении и доли отрицательных оценок. Пока значение отрицательное, но в целом динамика положительная: в III квартале 2016 года показатель составлял — минус 19,1%, а в 2015 году — минус 22,4%.

По данным Росстата, наибольший оптимизм выражают люди молодого возраста и женщины.

Комментируя полученные данные, Елена Лашкина, помощник российского министра экономического развития, заявила, что они коррелируют со статистикой по зарплате и по потреблению.

Однако этот оптимизм не разделяет Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По его мнению, экономическая стабилизацию не избавила страну от падения доходов российских граждан.

«Положительные изменения есть, но я бы не стал обольщаться, потому что реальные располагаемые доходы населения продолжают падать, хоть и сниженными темпами, — сказал он. — А значит, потребительская ситуация еще не вышла на позитивный уровень».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому свыше половины жителей страны (58%) являются бедными людьми.

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