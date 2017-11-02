Брюссель, 3 ноября, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Решение испанских властей отправить под арест отстраненных членов каталонского правительства — это покушение на демократию, заявил бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в эфире каталонского телеканала TV3.

SBA73 Каталония

Комментируя предпринятые Мадридом шаги, Пучдемон сказал, что невозможно проводить выборы в каталонский парламент в такой обстановке, то есть в условиях репрессий. Это не что иное как удар по выборам со стороны Мадрида, что неприемлемо для европейских государств.

Читайте также: Каталония, Курдистан, Приднестровье: будет ли признание?

Напомним, после решения каталонских властей объявить независимость и пресечения этого процесса со стороны Мадрида Пучдемон покинул Испанию, уехав в Бельгию с группой своих соратников.

Он и члены его правительства были отстранены от власти, их обвинили в подстрекательстве к бунту против властей страны. Политика вызвали на допрос в Мадрид, но он отказался ехать, и его объявили в розыск.

Читайте подробнее: Мадрид намерен объявить Пучдемона в международный розыск

Реакция на происходящее в Испании неоднозначно воспринято разными государствами. Москва считает, что все эти процессы — внутреннее дело Испании. Пекин отрицательно отреагировал на инициативу Барселоны.

Читайте также: Ряд законодателей Шотландии высказался в поддержку независимости Каталонии

2 ноября испанский суд постановил взять под стражу восемь бывших членов женералитета Каталонии и выдать международный ордер на арест Пучдемона. После этого Пучдемон потребовал освобождения своих соратников.