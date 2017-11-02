Лондон, 3 ноября, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Полный контроль над городом Дейр-эз-Зор (Сирия) установлен Сирийской Арабской армией (САА) и ее союзниками, со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии» (Лондон) сообщает Reuters.

Beshr Abdulhadi ВС САР

Между тем Дамаск пока не подтвердил эту информацию.

Напомним, Дейр-эз-Зор с сентября 2014 года находился в блокаде, организованной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В городе находится стратегический важный для Сирии объект — аэродром, охраняемый сирийскими войсками. Эти войска оказались взятыми ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кольцо, но к аэродрому террористы подобраться не смогли.

ВКС РФ начали оказывать помощь находящимся в осаде сирийским войскам с конца 2015 года. Прорыв блокады ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) САА при поддержке ВКС РФ осуществили 5 сентября 2017 года.

Неоднократно поступала неподтвержденная информация о том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью выбита из города.

На прилегающих к городу территориях сохранились объекты террористической группировки. В провинции Дейр-эз-Зор располагались оружейные склады, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября по этим объектам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были нанесены ракетно-бомбовые удары шестью реактивными бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России.

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