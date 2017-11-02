Степанакерт, 2 ноября, 2017, 23:58 — ИА Регнум. «Когда я решил посетить Нагорный Карабах, мне сказали, что это опасно, но я увидел здесь другую реальность. Я очень рад находиться в Нагорно-Карабахской Республике и иметь возможность лично ознакомиться с живущими здесь людьми и их проблемами».

Арцахпресс Ларс Патрик Берг

Об этом в беседе с «Aрцахпресс» сказал депутат земли Баден-Вьюртемберг Германии, член парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Ларс Патрик Берг, который накануне прибыл в Степанакерт.

«В ходе двухдневного визита у меня были важные встречи с представителями как политической власти, так и общества. Собрал очень интересную и полезную информацию. Думаю, сотрудничество с Арцахом необходимо и не должно ограничиваться лишь частными визитами различных политических деятелей. Об этом я обязательно скажу во время встреч с моими коллегами», — сказал немецкий парламентарий.

При этом Ларс Патрик Берг отметил, что во время визита он убедился, что в Германии очень мало информации Нагорном Карабахе.