Мадрид, 2 ноября, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал от властей Испании освобождения всех арестованных членов каталонского женералитета, сообщает 2 ноября газета El Pais.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

«Как законный президент, я требую их освобождения», — цитирует издание El Pais слова бывшего главы правительства автономии.

Пучдемон заявил, что считает этот арест «серьёзной ошибкой» и «покушением на демократию».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября суд Испании постановил взять под стражу восемь бывших членов женералитета Каталонии, а также выдать международный ордер на арест Карлеса Пучдемона, скрывающегося от властей Испании на территории Бельгии.

Напомним, проведение референдума о выходе Каталонии из состава Испании и последующее провозглашение независимости региона встретили жесткое противодействие официального Мадрида.